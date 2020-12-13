SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!

Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın son yarışı olan Abu Dhabi GP'yi Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken takımlar şampiyonasında üçüncülük mücadelesini McLaren kazandı.

Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından ilk 10 turda kendisine yardımcı olacak kadar fark açsa da yarış Sergio Perez'in yolda kalıp önce sanal güvenlik aracı, ardından gerçek güvenlik aracının devreye girmesiyle sıfırlandı.

Güvenlik aracı sayesinde ön bölümdeki pilotlar dahil çoğu isim pite geldiler. Verstappen, güvenlik aracından sonra da kendisini takip eden Mercedes pilotları karşısında yerini korumayı başardı.

Verstappen, 55 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonu galibiyetle kapattı. Verstappen böylece bu sene 70. Yıl Dönümü GP'den sonra 2., kariyerindeki ise 10. F1 zaferini aldı. Verstappen ve Red Bull ayrıca, turbo hibrit dönemde Abu Dhabi'de Mercedes dışında kazanan ilk pilot ve takım oldular.

Sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı periyotlarında çok erken gelen ilk pit stopların ardından yarışın çoğunluğu kalan uzun bölümde lastiklerini dayandırmaya çalıştığı için pist üstünde aşırı mücadele olmadı.

Yarışa ikinci ve üçüncü sıradan başlayan Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Verstappen'in temposuna ayak uyduramadılar ve yarışı başladıkları gibi tamamlamış oldular. Hamilton, virüs nedeniyle kaçırdığı Sakhir GP'den sonra podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Cimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim ÇolakCimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim Çolak
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı
Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı
'Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum'
'Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum'
Nefes kesen maçta kazanan belli oldu
Nefes kesen maçta kazanan belli oldu
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Kocaman, Yanal ve Erol Bulut iddiası
Kocaman, Yanal ve Erol Bulut iddiası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Şampiyon oldu, asker selamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti
Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!
Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim Çolak
Cimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim Çolak
Güzel sunucu Floriana Messina, boksa merak sardı
''Yok artık!'' Dedirtti...
Milli sporculardan 4 madalya
Milli sporculardan 4 madalya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.