Abu Dhabi'de günün pilotu Verstappen oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından ilk 10 turda kendisine yardımcı olacak kadar fark açsa da yarış Sergio Perez'in yolda kalıp önce sanal güvenlik aracı, ardından gerçek güvenlik aracının devreye girmesiyle sıfırlandı.

Güvenlik aracı sayesinde ön bölümdeki pilotlar dahil çoğu isim pite geldiler. Verstappen, güvenlik aracından sonra da kendisini takip eden Mercedes pilotları karşısında yerini korumayı başardı.

Verstappen, 55 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonu galibiyetle kapattı. Verstappen böylece bu sene 70. Yıl Dönümü GP'den sonra 2., kariyerindeki ise 10. F1 zaferini aldı. Verstappen ve Red Bull ayrıca, turbo hibrit dönemde Abu Dhabi'de Mercedes dışında kazanan ilk pilot ve takım oldular.

Sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı periyotlarında çok erken gelen ilk pit stopların ardından yarışın çoğunluğu kalan uzun bölümde lastiklerini dayandırmaya çalıştığı için pist üstünde aşırı mücadele olmadı.

Yarışa ikinci ve üçüncü sıradan başlayan Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Verstappen'in temposuna ayak uyduramadılar ve yarışı başladıkları gibi tamamlamış oldular. Hamilton, virüs nedeniyle kaçırdığı Sakhir GP'den sonra podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

