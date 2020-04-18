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Aç kurtlar 15 küçükbaş hayvanı parçaladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Hakkari’de dağlık alandan inen aç kurtlar 15 küçükbaş hayvanı telef etti.Edinilen bilgiye göre, olay Hakkâri’den 5 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü yolunda bulunan Güzel köyde meydana geldi.

Aç kurtlar 15 küçükbaş hayvanı parçaladı

Hakkari’de dağlık alandan inen aç kurtlar 15 küçükbaş hayvanı telef etti.
Edinilen bilgiye göre, olay Hakkâri’den 5 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü yolunda bulunan Güzel köyde meydana geldi. Dağlık alanda inen kurtlar Mehmet Selim Özek isimli çiftçinin küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı. 15 hayvanı telef eden kurt sürüsünün halen bölgede bulunduğu öğrenildi.
Geçimini rencberlik yaparak geçirdiğini belirten Mehmet Selim Özek, geçimini sağladığı 40 koyundan 15’nin kurtlar tarafından parçalandığını söyledi. Özek, "Güzel köyde bir vatandaşı rencberlik yapıyorum. Benimde 40 koyunum var. Sürüye dalan kurtlar 15 hayvanı parçaladı. Elimde 9 nüfus var. Çocuklarımın 1’i zihinsel engelli, 6’sı ise öğrencidir. Bu hayvanlardan başka da geçim kaynağımız yoktur. Yetkililerin bize yardım eli uzatılmasını istiyorum” dedi.

Aç kurtlar 15 küçükbaş hayvanı parçaladı

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