MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

29.04.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisi 7 Temmuz 2006 - 21 Aralık 2007 tarihleri arasında yayınlandı. Celal Kadri Kınoğlu, başrollerinde Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar gibi oyuncuların yer aldığı Acemi Cadı dizisinde Deli Ferit rolüne hayat verdi. Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali, görenleri şaşırttı.

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Fantastik, komedi türündeki Acemi Cadı dizisi 58 bölüm boyunca yayınlandı. Dizide Deli Ferit ve müdür rolüne hayat veren oyuncu Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

CELAL KADRİ KINOĞLU'NUN SON HALİ

16 Aralık 1964 Gaziantep doğumlu Celal Kadri Kınoğlu 57 yaşındadır. Tatlı Hayat, Acemi Cadı, Derin Nefes Al gibi projelerde rol aldı.

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

1990'dan beri Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Celal Kadri Kınoğlu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Acemi Cadı'daki Deli Ferit ve Tatlı Hayat'taki İrfan rolleriyle bilinen Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor. Çok sayıda oyunda rol alan yılların tiyatrocusu, Instagram'da aktif olarak paylaşım yapıyor.

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı! "Seni çılgın prenses"Burcu Özberk dekoltesiyle sınır tanımadı! "Seni çılgın prenses"
Göğüs dekolteli pozu olay! "Yaktın geçtin"Göğüs dekolteli pozu olay! "Yaktın geçtin"
Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi

Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi

Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Almanya'dan tarihi hamle! Karar değiştirdiler: Ukrayna'ya...

Almanya'dan tarihi hamle! Karar değiştirdiler: Ukrayna'ya...

İlginizi Çekebilir

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.