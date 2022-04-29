Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Fantastik, komedi türündeki Acemi Cadı dizisi 58 bölüm boyunca yayınlandı. Dizide Deli Ferit ve müdür rolüne hayat veren oyuncu Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

CELAL KADRİ KINOĞLU'NUN SON HALİ

16 Aralık 1964 Gaziantep doğumlu Celal Kadri Kınoğlu 57 yaşındadır. Tatlı Hayat, Acemi Cadı, Derin Nefes Al gibi projelerde rol aldı.

1990'dan beri Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Celal Kadri Kınoğlu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.

Acemi Cadı'daki Deli Ferit ve Tatlı Hayat'taki İrfan rolleriyle bilinen Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor. Çok sayıda oyunda rol alan yılların tiyatrocusu, Instagram'da aktif olarak paylaşım yapıyor.





