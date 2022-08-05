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Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Son hali olay oldu...

05.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle herkes tarafından tanınan ve sevilen isim Billur Yazgan, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Kocaman bir kadın olan ve pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran Billur Yazgan, güzelliğiyle herkesi mest etti.

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Son hali olay oldu...

2006 yılında yayınlanan gençlik dizisi Acemi Cadı'da Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan başarılı oyuncu, şimdilerde Isntagram pozlarıyla gündeme geliyor.

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36 yaşındaki güzel oyuncu Billur Yazgan, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

acemi cadı tuğçe

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen Yazgan, pozlarıyla adeta nefes kesiyor.

acemi cadı tuğçe1

Eski halinden hiç bir şey kaybetmeyen güzel oyuncu, hala 2006 yılındaki Tuğçe karakterine benziyor.

acemi cadı tuğçe2

İşte güzel oyuncunun Instagram pozları;

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