Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Son hali olay oldu...

2006 yılında yayınlanan gençlik dizisi Acemi Cadı'da Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan başarılı oyuncu, şimdilerde Isntagram pozlarıyla gündeme geliyor.

CESUR POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

36 yaşındaki güzel oyuncu Billur Yazgan, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen Yazgan, pozlarıyla adeta nefes kesiyor.

Eski halinden hiç bir şey kaybetmeyen güzel oyuncu, hala 2006 yılındaki Tuğçe karakterine benziyor.

İşte güzel oyuncunun Instagram pozları;

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