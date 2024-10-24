Acemi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aceminin eş anlamlısı

Acemi sözcüğü hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün kendisiyle beraber aynı anlama gelen eş anlamlı karşılıkları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Anlamdaş olarak da ifade edilen eş anlamlı sözcüklerin bazıları yabancı kökene sahip olabilmektedir. Acemi kelimesi de yabancı kökenli bir sözcük olarak bilinmektedir. Acemi eş anlamlısı olarak birden fazla sözcük bulunmaktadır.
Acemi sözcüğü günümüzde birçok farklı alanda kullanılan sözcükler arasındadır. Bu kelime cümle içerisinde çoğunlukla sıfat hâliyle kullanılırken kimi zaman isim görevini de üstlenmektedir. Kelimeleri kullanılırken anlamlarını da doğru bir şekilde kavramak gerekir. Bu noktada TDK sözlükleri sayfasından faydalanılmakta ve sözcüklerin anlamları daha hızlı öğrenilmektedir. Buna göre acemi sözcüğünün anlamları şöyledir:
Acemi kelimesi birden fazla anlamı olan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin ayrıca birden fazla anlamdaşı vardır. Bu noktada aceminin eş anlamlısı olan sözcükler:
Acemi kelimesi dilimize Arapça'dan girmiş sözcüklerden biridir. Arapça “ʿacemī” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu kelimenin birden fazla anlamdaşı mevcuttur. Acemi aynı ya da benzer manaya gelen sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması, daha kolay anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda aceminin eş anlamlıları ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: