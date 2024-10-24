Acemi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aceminin eş anlamlısı

Acemi sözcüğü hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün kendisiyle beraber aynı anlama gelen eş anlamlı karşılıkları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Anlamdaş olarak da ifade edilen eş anlamlı sözcüklerin bazıları yabancı kökene sahip olabilmektedir. Acemi kelimesi de yabancı kökenli bir sözcük olarak bilinmektedir. Acemi eş anlamlısı olarak birden fazla sözcük bulunmaktadır.

Acemi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Acemi sözcüğü günümüzde birçok farklı alanda kullanılan sözcükler arasındadır. Bu kelime cümle içerisinde çoğunlukla sıfat hâliyle kullanılırken kimi zaman isim görevini de üstlenmektedir. Kelimeleri kullanılırken anlamlarını da doğru bir şekilde kavramak gerekir. Bu noktada TDK sözlükleri sayfasından faydalanılmakta ve sözcüklerin anlamları daha hızlı öğrenilmektedir. Buna göre acemi sözcüğünün anlamları şöyledir:

(Sıfat) Bir işi yapamayan, işin yabancısı olan ya da eli o işe alışmamış.

(Sıfat) Mesleğinde veya işinde tecrübesi olmayan, yeni olan; toy, amatör, çömez ya da çaylak.

(Sıfat) Bir yere veya bir şeye yabancı olan.

(Sıfat/Mecaz) İdmansız.

(İsim/Tarih) Saraya yeni alınmış cariye.

Acemi kelimesi birden fazla anlamı olan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin ayrıca birden fazla anlamdaşı vardır. Bu noktada aceminin eş anlamlısı olan sözcükler:

Beceriksiz

Çaylak

Bilgisiz

Toy

Aceminin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Acemi kelimesi dilimize Arapça'dan girmiş sözcüklerden biridir. Arapça “ʿacemī” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu kelimenin birden fazla anlamdaşı mevcuttur. Acemi aynı ya da benzer manaya gelen sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması, daha kolay anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda aceminin eş anlamlıları ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: