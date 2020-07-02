Achraf Hakimi, resmen Inter'de!

Avrupa'da liglerin bitmesine kısa bir süre kala transferler açıklanmaya devam ediyor.
İspanya devi Real Madrid, sezonu Dortmund'da kiralık olarak tamamlayan Achraf Hakimi'nin Inter'e transfer olduğunu duyurdu.
Inter'in, oyuncuyu 40 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Milano ekibiyle 5 yıllık kontrat imzaladı.
Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Hakimi, 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
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