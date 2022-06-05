Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Selin Demiratar son halini paylaştı

Koçum Benim, Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı bir döneme damga vurmuş dizilerde yer alan Selin Demiratar uzun zamandır ekranda böy göstermiyor. İş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlenen oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yeni projesi olmayan ve sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Demiratar aylar sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Selin Demiratar son halini paylaşınca olay oldu. Siyah uzun elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Selin Demiratar Instagram'da soyadını da Çebi olarak değiştirdi.

