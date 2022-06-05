MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Selin Demiratar son halini paylaştı

Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Selin Demiratar son halini paylaştı

05.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Acı Hayat' ve 'Adanalı' dizileri ile dikkat çeken ardından ise 'Huzur Sokağı' dizisinde boy gösteren Selin Demiratar gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sessiz sedasız evlenen oyuncu aylar sonra Instagram'da son halini paylaştı.

Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Selin Demiratar son halini paylaştı

Koçum Benim, Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı bir döneme damga vurmuş dizilerde yer alan Selin Demiratar uzun zamandır ekranda böy göstermiyor. İş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlenen oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yeni projesi olmayan ve sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Demiratar aylar sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

erwet

Selin Demiratar son halini paylaşınca olay oldu. Siyah uzun elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Selin Demiratar Instagram'da soyadını da Çebi olarak değiştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadarDavayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar
Hayranları şokta! Ölümle savaşıyorHayranları şokta! Ölümle savaşıyor
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...
Anahtar Kelimeler:
Selin Demiratar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

Siirt'te katliam gibi kaza!

Siirt'te katliam gibi kaza!

Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.