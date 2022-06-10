Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya’da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC’yi 7-1 mağlup etti.
Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Türk temsilcisi 7-1 kazandı.
Türkiye, Lüksemburg, Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada bir galibiyet bir beraberlik alarak A Grubunu ikinci tamamlayan Türk temsilcisi, yarın B Grubu birincisi Galler ekibi Gwent HC ile karşılaşacak.
İki takımın bir üst gruba yükseleceği şampiyonada Galler ekibi Swansea de Lüksemburg takımı HC Luxembourg ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz