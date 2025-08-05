Açık artırmayla satılan plaka: Başlangıç fiyatı 6 milyon TL

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’den küme düşen Şanlıurfaspor, yeniden bir üst lige çıkabilmek için büyük çaba harcıyor. Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Yeşilli ekip, bir yandan da maddi sıkıntılar yaşamamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen “63 URF 63” özel plakası, en yüksek teklifi veren kişiye teslim edilecek. Ayrıca plakayı almaya hak kazanan isme, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek özel bir törende plaka takdim edilecek. Bununla birlikte kazanan kişiye: 2025-2026 sezonu boyunca VIP koltuktan maç izleme ayrıcalığı Şanlıurfaspor'a özel hediye seti sunulacak.

SON TEKLİF TARİHİ: 31 AĞUSTOS PAZAR, SAAT 19.00

Teklif vermek isteyenler, isim-soyisim ve tekliflerini yalnızca 90 537 828 27 35 numaralı WhatsApp üzerinden kulüp muhasebecisi Davut Taş’a iletmek zorunda.

Kulüp yetkilileri, yapılan her teklifin altına yeni teklif eklenmemesi gerektiğini ve tüm tekliflerin yalnızca WhatsApp üzerinden geçerli olduğunu önemle vurguladı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

Şanlıurfaspor Kulübü, bu anlamlı destek için Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Sayın Atilla Aksoy’a teşekkürlerini iletti.