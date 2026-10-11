"Niye hazır olayım?" demişti! Galatasaray'da İlkay Gündoğan için flaş karar

Galatasaray'da Kasımpaşa karşılaşmasında yaşananlar, takımda ocak ayında bir ayrılık yaşanabileceği iddialarını gündeme getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un tavrının ardından deneyimli futbolcunun devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmesi ve sarı-kırmızılılara veda etmesi bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa karşılaşmasının ardından stadyumdan ayrılan İlkay Gündoğan'a, bir gazeteci tarafından Barcelona maçına hazır olup olmadığı soruldu. Tecrübeli futbolcu ise bu soruya, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vererek gündeme geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay'ın açıklamalarını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, oyuncusunun oyuna girememesi nedeniyle tepki göstermiş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Isınıp oyuna giremeyince sinirlenmiş olabilir. İlkay çok değerli bir oyuncumuz. Süre almak istemesi normal."

DEĞİŞİKLER İLE MESAJ VERDİ

İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağı konuşulurken, teknik direktör Okan Buruk'un tercihi dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu yerine kulübeden Renato Nhaga'yı oyuna alması, İlkay'a yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN OYUN SÜRESİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı. Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta kadroda yer alan futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda yalnızca 2 kez oyuna dahil oldu.

35 yaşındaki oyuncunun bu sezon sahada kaldığı toplam süre 11 dakikada kaldı. İlkay'ın forma şansına ilişkin yaşanan bu durum, Kasımpaşa maçı sonrasındaki açıklamasının da gündeme gelmesine neden oldu.

ANTRENÖRLÜĞE BAŞLAYABİLİR

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. ABD, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin ilgilendiği İlkay'ın, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra 1-2 yıl daha futbol oynayıp ardından antrenörlük kariyerine başlamayı planladığı belirtildi.