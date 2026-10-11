SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Ajax'ta Osimhen sürprizi! Anlamlı hareketin fikir babası Osimhen çıktı

Ajax forması giyen Tolu Arokodare, NEC karşılaşmasında attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kasper Dolberg'e destek verdi. Arokodare, takım arkadaşının formasını kaldırarak yaptığı jestin Victor Osimhen'in önerisiyle gerçekleştiğini söyledi.

Ajax'ta Osimhen sürprizi! Anlamlı hareketin fikir babası Osimhen çıktı
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ajax'ın NEC ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol atan Tolu Arokodare, sakatlanan takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını tribünlere gösterdi. Nijeryalı futbolcu, bu anlamlı jestin arkasındaki ismin Victor Osimhen olduğunu açıkladı.

TOLU AROKODARE'DEN DOLBERG'E DUYGULANDIRAN JEST

Ajax ta Osimhen sürprizi! Anlamlı hareketin fikir babası Osimhen çıktı 1

Ajax'ın NEC ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıran Tolu Arokodare, gol sevincinde takım arkadaşı Kasper Dolberg'i unutmadı. Nijeryalı golcü, ciddi sakatlık yaşayan Danimarkalı futbolcunun formasını tribünlere göstererek ona moral vermeye çalıştı.

Karşılaşmanın ardından ESPN'e konuşan Arokodare, alınan beraberlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Golünün güzel olmasına rağmen takımının galibiyete ulaşamamasının sevincini gölgelediğini ifade eden futbolcu, "Kazansaydık golümün tadını daha fazla çıkarabilirdim. Şimdi buruk bir his var. Golün şu anda bir önemi yok" dedi.

"KİMSE BÖYLE BİR SAKATLIK YAŞAMAK İSTEMEZ"

Kasper Dolberg'in takım için önemine dikkat çeken Arokodare, Danimarkalı oyuncunun karakteri ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi hakkında da konuştu.

Dolberg'in çok iyi ve sevecen bir insan olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, "Bizim için son derece önemli bir oyuncu. Birden fazla sakat oyuncumuz var ancak onun durumu biraz farklı. Kimse antrenmanda ağır bir sakatlık geçirmek istemez. Hele de milli takım görevindeyken" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN FORM TUTMAYA BAŞLAMIŞTI"

Ajax ta Osimhen sürprizi! Anlamlı hareketin fikir babası Osimhen çıktı 2

Dolberg'in sakatlanmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Arokodare, takım arkadaşının tam da yeniden form yakalamaya başladığı dönemde bu talihsizliği yaşadığını söyledi.

Nijeryalı futbolcu, yaptığı jestle Dolberg'e moral vermeyi amaçladığını belirterek, "Yeniden form tutmaya başlamıştı. Böyle bir şeyi kimse için istemezsiniz. Bu, ona moral vermek için seçtiğim yoldu" diye konuştu.

JESTİN FİKRİ VICTOR OSIMHEN'DEN GELDİ

Ajax ta Osimhen sürprizi! Anlamlı hareketin fikir babası Osimhen çıktı 3

Tolu Arokodare, Dolberg'in formasını tribünlere gösterme fikrinin kendisine ait olmadığını da açıkladı. Nijeryalı golcü, bu anlamlı hareketi Victor Osimhen'in önerdiğini belirtti.

Arokodare, "Fikir Victor Osimhen'den geldi. Geçen hafta Nijerya Milli Takımı'nda birlikte olduğumuz sırada bana Dolberg için bir şey yapmam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in önerisiyle gerçekleşen bu jest, sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Dolberg'e verilen anlamlı bir destek mesajı oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Tümosan Konyaspor - Başakşehir maç anlatımı!CANLI | Tümosan Konyaspor - Başakşehir maç anlatımı!
Galatasaray-Barcelona maçı için dikkat çeken yorum! "Yenilmeyecek"Galatasaray-Barcelona maçı için dikkat çeken yorum! "Yenilmeyecek"
Anahtar Kelimeler:
ajax galatasaray Tolu Arokodare
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.