Ajax'ta Osimhen sürprizi! Anlamlı hareketin fikir babası Osimhen çıktı

Ajax'ın NEC ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol atan Tolu Arokodare, sakatlanan takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını tribünlere gösterdi. Nijeryalı futbolcu, bu anlamlı jestin arkasındaki ismin Victor Osimhen olduğunu açıkladı.

TOLU AROKODARE'DEN DOLBERG'E DUYGULANDIRAN JEST

Ajax'ın NEC ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıran Tolu Arokodare, gol sevincinde takım arkadaşı Kasper Dolberg'i unutmadı. Nijeryalı golcü, ciddi sakatlık yaşayan Danimarkalı futbolcunun formasını tribünlere göstererek ona moral vermeye çalıştı.

Karşılaşmanın ardından ESPN'e konuşan Arokodare, alınan beraberlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Golünün güzel olmasına rağmen takımının galibiyete ulaşamamasının sevincini gölgelediğini ifade eden futbolcu, "Kazansaydık golümün tadını daha fazla çıkarabilirdim. Şimdi buruk bir his var. Golün şu anda bir önemi yok" dedi.

"KİMSE BÖYLE BİR SAKATLIK YAŞAMAK İSTEMEZ"

Kasper Dolberg'in takım için önemine dikkat çeken Arokodare, Danimarkalı oyuncunun karakteri ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi hakkında da konuştu.

Dolberg'in çok iyi ve sevecen bir insan olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, "Bizim için son derece önemli bir oyuncu. Birden fazla sakat oyuncumuz var ancak onun durumu biraz farklı. Kimse antrenmanda ağır bir sakatlık geçirmek istemez. Hele de milli takım görevindeyken" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN FORM TUTMAYA BAŞLAMIŞTI"

Dolberg'in sakatlanmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Arokodare, takım arkadaşının tam da yeniden form yakalamaya başladığı dönemde bu talihsizliği yaşadığını söyledi.

Nijeryalı futbolcu, yaptığı jestle Dolberg'e moral vermeyi amaçladığını belirterek, "Yeniden form tutmaya başlamıştı. Böyle bir şeyi kimse için istemezsiniz. Bu, ona moral vermek için seçtiğim yoldu" diye konuştu.

JESTİN FİKRİ VICTOR OSIMHEN'DEN GELDİ

Tolu Arokodare, Dolberg'in formasını tribünlere gösterme fikrinin kendisine ait olmadığını da açıkladı. Nijeryalı golcü, bu anlamlı hareketi Victor Osimhen'in önerdiğini belirtti.

Arokodare, "Fikir Victor Osimhen'den geldi. Geçen hafta Nijerya Milli Takımı'nda birlikte olduğumuz sırada bana Dolberg için bir şey yapmam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in önerisiyle gerçekleşen bu jest, sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Dolberg'e verilen anlamlı bir destek mesajı oldu.