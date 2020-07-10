YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Açık hava egzersizleri sürüyor

Açık hava egzersizleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri, vatandaşlardan ilgi görüyor.Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri de Eskişehirlilerden ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri, vatandaşlardan ilgi görüyor.
Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri de Eskişehirlilerden ilgi görüyor. Salı ve perşembe günleri sabah ve akşam olmak üzere düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Batıkent Bestekar Hacı Arif Bey Parkı’nda saat 09.00’da, akşam egzersizleri ise Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi Parkı’nda saat 20.30’da başlıyor. Düzenlenen egzersiz programlarına katılan vatandaşlar da sağlıklı şekilde spor yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:18

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
Ayça Eczanesi
Tepebasi
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Turuncu Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.