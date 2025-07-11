Açık lise kayıt yenileme işlemleri (2025)

Açık öğretim lisesi 2011 yılında kanun hükmüne istinaden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak eğitim veren açık öğretim liseleri bu eğitim hizmetini merkezi bir sistem üzerinden yürüten bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Kayıt yaptırmak için bazı şartların zorunlu tutulduğu açık lise eğitim sistemi kanunen uygun görülen gerekçelere bağlı olarak öğrenci kabul etmektedir. Özellikle salgın ve karantina döneminde çok yoğun bir geçiş süreci yaşayan açık öğretim liseleri uzaktan öğretim sistemine bağlı olarak eğitim vermektedir.

Örgün öğretim veren bir liseden açık öğretim lisesi sistemine geçiş yapmak ya da ilk kayıt için açık öğretim lisesine başvuru yapmak için gerekli olan şartlardan bazıları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi

Ortaokulundan mezuniyeti bulunmak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da diğer bakanlıkların denetiminde eğitim veren ortaöğretim düzeyindeki genel lise ya da meslek liselerinden ayrılmış olanlar

Mesleki açık öğretim lisesine ya da açık öğretim lisesine kaydı bulunan ancak kayıt durumu silinmiş olanlar

Açık öğretim lisesinden ya da mesleki açık öğretim lisesinden tasdikname belgesi almış olanlar

İlköğretimden ve ortaöğretimden mezuniyeti olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ortaöğretim düzeyindeki okullarda eğitim almış, bu özellikteki genel lise ya da meslek liselerinden ayrılmış olan kişiler açık öğretim liselerine başvuru yapabilirler. Bunun dışında polis okulları, askeri okullar, Anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri gibi okullardan mezuniyeti olanlar da açık öğretim lisesine kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

2025 açık lise kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı her yıl güncellenen açık öğretim lisesi kayıt tarihlerini ve gerekli olan şartlar ile belgeleri resmi internet sitesinde yayınlamaktadır. Buna göre açık öğretim liselerine kayıt yaptırabilmek için gerekli olan belgeler şu şekildedir:

Diploma ya da tasdiknamenin aslı (Diplomalarını kaybetmiş olanlar diploma alma hakkı kazandıkları okuldan diploma kayıp örneği alıp getirmelidirler.)

Kimlik

1 adet biyometrik fotoğraf

Ödemelerin yapılmış olduğuna dair dekont (Ödemeler anlaşmalı olan kurum ve bankalara kayıt yenileme işlemi ifadesi ile yapılabilmektedir.)

Açık öğretim liseleri kayıt yenileme işlemleri 2025 yılı için belirlenen tarih aralıklarında yapılmalıdır. Yenileme işlemleri için gerekli olan ödemeler internet üzerinden odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden ya da anlaşmalı olan bankaların internet bankacılık işlemlerinden ve uygulamalarından yapılabilmektedir.

Resmi duyurulara göre açık öğretim lisesi sınavları 19 Temmuz ve 20 temmuz arasında yapılacaktır. Yüz yüze olan bu sınav tarihleri dışında e-sınavlar ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemleri ise çeşitli yollardan yapılabilmektedir. 444 0 632 numaralı MEBİM (Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) çağrı merkezi hattı aranarak kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmek mümkün olabilmektedir.

Yüz yüze olan yazılı sınavların ilk oturumunun 19 Temmuz 2025 cumartesi günü 10.00’da İkinci oturumun ise aynı gün 14.00’da yapılacağı açıklanmıştır. Yazılı sınavlar için üçüncü oturum tarihi ise 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Elektronik ortamda sınav olacak öğrenciler ise 1 ve 31 temmuz 2025 tarihleri arasında e-sınav merkezlerinde olması gerekmektedir.