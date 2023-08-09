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AÇIK LİSE KAYITLARI başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 AÖL açık lise kayıtları tarihleri belli oldu mu?

09.08.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. AÖL 3. dönem sınavları 9 Ağustos günü tamamlanacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak ve kayıt yenileyecekler MEB takvimini sorguluyorlar. Peki, açık lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 AÖL açık lise kayıtları tarihleri belli oldu mu?

AÖL kayıt tarihleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesi sorgulanmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri eğitimini açıktan okuyarak devam ettirmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuya dair yeni gelişmeler yaşandığında haberimiz güncellenecektir.

MEB

AÖL KAYIT BELGELERİ

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

  • Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

  • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

  • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
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AÖL Açık Öğretim Lisesi açık lise kayıt

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