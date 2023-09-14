EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Örgün öğretimden açık liseye geçiş kalktı mı, kimler açık lise okuyabilir? MEB'den son dakika açıklaması

Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Örgün öğretimden açık liseye geçiş kalktı mı, kimler açık lise okuyabilir? MEB'den son dakika açıklaması

14.09.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık liseye geçiş konusunda MEB'den son dakika açıklaması geldi. Bakanlık AÖL nakil ve geçiş işlemlerine yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Peki, Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Örgün öğretimden açık liseye geçiş kalktı mı, kimler açık lise okuyabilir? İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları...

Açık liseye geçiş ve nakil işlemlerine yönelik son dakika açıklamasında bulunuldu. MEB tarafından alınan karar örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler haricindeki kişileri ilgilendiriyor. Birçok kişi arama motorlarında "2023 Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? " sorusuna yanıt arıyor. İşte İşte MEB tarafından yapılan 'açık lise' açıklaması....

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

Açık liseye geçiş koşullarında değişikliğe gidildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır."

ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili bir açıklama geldi.

Örgün öğretimde okuma hakkını kaybeden kişiler dışında kalan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlan

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadeler de yer aldı:

"2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı
Anahtar Kelimeler:
AÖL son dakika meb meb son dakika

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.