Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Örgün öğretimden açık liseye geçiş kalktı mı, kimler açık lise okuyabilir? MEB'den son dakika açıklaması

Açık liseye geçiş ve nakil işlemlerine yönelik son dakika açıklamasında bulunuldu. MEB tarafından alınan karar örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler haricindeki kişileri ilgilendiriyor. Birçok kişi arama motorlarında "2023 Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? " sorusuna yanıt arıyor. İşte İşte MEB tarafından yapılan 'açık lise' açıklaması....

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

Açık liseye geçiş koşullarında değişikliğe gidildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır."

ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili bir açıklama geldi.

Örgün öğretimde okuma hakkını kaybeden kişiler dışında kalan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlan

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadeler de yer aldı:

"2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir."

