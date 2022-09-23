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Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

23.09.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıt yenileme sürecine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL kayıt yenileme işlemleri konusunda açıklama yapıldı. Yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin yapılan duyurunun ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen pek çok kişi AÖL lise kayıt başvurusunda bulunuyor. Peki, Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme sürecine ilişkin detayları öğrenmek isteyen Açık Öğretim Lisesi öğrencileri arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için başvuru almaya devam ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022-2023 kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte Açık Lise ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

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AÇIK ÖĞRETİM LİSE (AÖL) KAYITLARI NE ZAMAN?

22 Ağustos Pazartesi günü başlayan Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim'de sona erecek.

AÖL KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılacak.

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AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

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AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

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AÖL Açık Öğretim Lisesi aöl kayıt yenileme
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