AÇIK UÇLU SORU NE DEMEK? Açık uçlu soru nedir, nasıl olur? MEB ortak sınav açıklaması ile gündem oldu

Açık uçlu soru, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 'ortak sınav' açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok öğrenci arama motorlarında açık uçlu soru hakkında araştırma yapıyor.İşte açık uçlu soru ile ilgili detaylar...

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Açık uçlu soru, çoğunlukla tek kelimeyle veya evet/hayır şeklinde kısa yanıtlarla cevaplanamayan, bireyin kendi deneyimlerini, bilgisini ve hislerini gösterdiği bir soru türüdür. Bu soruları, konuşma veya yazıda derinlik ve detayı teşvik eder.

AÇIK UÇLU SORULARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Açık uçlu soruların özellikleri şu şekildedir: