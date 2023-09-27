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AÇIK UÇLU SORU NE DEMEK? Açık uçlu soru nedir, nasıl olur? MEB ortak sınav açıklaması ile gündem oldu

27.09.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık uçlu soru ile ilgili araştırmalar ortak sınav hakkında MEB'den yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Açık uçlu soru, öğrencilerin bilgisinin yanı sıra becerilerini ölçmek amacıyla yöneltilen sorulardır. Peki, açık uçlu soru nedir, nasıl olur?

Açık uçlu soru, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 'ortak sınav' açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok öğrenci arama motorlarında açık uçlu soru hakkında araştırma yapıyor.İşte açık uçlu soru ile ilgili detaylar...

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Açık uçlu soru, çoğunlukla tek kelimeyle veya evet/hayır şeklinde kısa yanıtlarla cevaplanamayan, bireyin kendi deneyimlerini, bilgisini ve hislerini gösterdiği bir soru türüdür. Bu soruları, konuşma veya yazıda derinlik ve detayı teşvik eder.

AÇIK UÇLU SORULARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Açık uçlu soruların özellikleri şu şekildedir:

  • Kısa yanıtlarla geçiştirilemez..

  • Çoktan seçmeli sorulardan farklı olarak devamında başka soruların da sorulmasına ve kişiyi farklı açılardan ölçmeye olanak verir.

  • Ezbere dayalı cevapları ortadan kaldırır.

  • Kişinin bilgi ve becerilerini ortaya koyar.
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