Açıkgöz: "Muhtarlık kurumu toplumsal hayatımızın önemli yapı taşıdır"

Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, muhtarlık kurumunun kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Adana’nın Kozan ilçesinde Covid-19 tedbirleri altında düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları çerçevesinde Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz tarafından çelenk sunuldu.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirlerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Salim Açıkgöz, muhtarlık kurumunun kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Muhtarlarımız bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir” dedi.

Programda, 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesinde Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olarak seçilen Gül Esin’de anıldı.

