AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak edilmeye başlandı. Açıköğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.



