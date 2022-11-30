EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Açıköğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak?

Açıköğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak?

30.11.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenim hayatını açıköğretim üzerinden devam ettiren vatandaşlar açıköğretim lise sınavları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Bu kapsamda açıköğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Açıköğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak?

AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak edilmeye başlandı. Açıköğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

sınav

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldıÖğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldı
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı?
Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
aöl duyuru aöl sınav meb açıköğretim lisesi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.