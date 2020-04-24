Acil Arama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Brad Anderson'un yaptığı Acil Arama filmi, gerilim türünde seyircilerden tam not almıştı. Acil Arama (The Call), Aksiyon-gerilim türünde olan 2013 yapımı Amerikan filmidir. Film, 15 Mart 2013'te vizyona girmiştir. Filmin çekimleri Temmuz 2012'de Kaliforniya'da başlamış ve 25 günde bitirilmiştir.
Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız sesi evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan ekipler evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, telefonda katili oyalamaya ve ikan etmeye çalışan Jordan başarısız olur. Genç kız ölür; dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada Jordan’ın psikolojisi de altüst olmuştur.
Halle Berry – Jordan Turner
Abigail Breslin – Casey Welson
Morris Chestnut – Officer Paul Phillips
Michael Eklund Michael Foster
David Otunga – Officer Jake Devans
Michael Imperioli – Alan Denado
Justina Machado – Rachel
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