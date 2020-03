Acil durumlar dışında tetkiklerinizi erteleyin

Avrupa Üroradyoloji Derneği Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam yaptıkları ortak yazılı açıklama ile prostat kanseri hastalarını korona virüs salgınında almaları gereken önlemler konusunda uyardılar.

Prof.Dr. Turgut ve Prof.Dr. Sağlam tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel olarak toplumdaki her bireyde rastlanabilen korona virüs enfeksiyonu (Covid-19) prostat kanseri hastalarımızı da etkileyebilmektedir. Halihazırda elde edilmiş olan bilimsel veriler ışığında aşağıdaki değerlendirmeleri yapabiliyoruz; Covid-19 doğrudan bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır; bu kapsamda enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan beyaz kan hücrelerine zarar vererek solunum sistemi enfeksiyonlarının meydana gelmesine yol açmaktadır. Erken evre prostat kanserinin bağışıklık sistemini belirgin şekilde etkilediğine dair yeterli bilimsel kanıt mevcut değildir; bu sayede vücudunuzun viral ve bakteriyal enfeksiyonlarla “savaşma” yeteneği korunmuş durumdadır. Erken evre prostat kanseri nedeniyle aktif izlemde olan, radyoterapi almakta olan veya ameliyat olması planlanan hastalarımız için Covid-19 enfeksiyonu yönünden prostat kanserinden kaynaklanan ek bir risk bulunmamaktadır. Hormon tedavisi almakta olan prostat kanseri hastalarımız için de Covid-19 enfeksiyonu görülme riskinde artış söz konusu değildir. Keza, steroid kullanımı immün sistemi baskılayacak düzeyde olmadığı sürece ekstra bir risk oluşturmamaktadır. İleri evre prostat kanseri nedeniyle kemoterapi almakta olan veya son 3 ay içerisinde almış olan hastalar için durum farklı. Kemoterapinin kanser hücrelerinin yanında hızlı bölünme gösteren normal hücreleri de etkilemesi nedeniyle, kemik iliğinde enfeksiyona karşı savaş için üretilen hücre sayısı azalır, bu nedenle her tür enfeksiyona karşı karşı karşıya kalınan risk maalesef artmaktadır. Özellikle beyaz küre takibi yapılan hastalarımızın, hastaneye gitmeden önce hastane ortamının enfeksiyon riskini arttırabileceğini göz önünde bulundurmaları hayati önem taşımaktadır. İleri evrede kemik metastazına yönelik radyoterapi uygulanan hastalarla ilgili olarak, tedavinin uygulandığı bölgeye bağlı olmak üzere kemik iliğinin etkilenme olasılığı nedeniyle bağışıklıkta azalmanın söz konusu olabilir. Korona virüsün prostat kanserini atlatmış olan, halihazırda aktif tedavi almayan hastaların durumuyla ilgili olarak henüz yeterli bilimsel veri bulunmuyor, ancak bu kapsamda daha önce prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçiren, radyoterapi veya hormon tedavisi almış olan hastaların ekstra bir risk altında olmaları beklenmiyor, bu nedenle ek bir önlem almaları gerekli olmayabilir. Bağışıklık sisteminin doku iyileşmesiyle “meşgul olduğu” cerrahi sonrası erken dönemde yaklaşık altı hafta süresince riskin daha yüksek olması teorik olarak mümkündür; bu nedenle prostat kanseri ameliyatlarının, en azından Covid 19 hastalığının pik yaptığı dönemi kapsayan birkaç hafta süresince ertelenmesi daha uygun olabilir. Esasen, hastalarımızın acil durumlar dışında her türlü tıbbi işlemlerini ertelemelerini öneriyoruz. Virüsün kontamine olmuş bir yüzeye ya da bir maddeye dokunarak bulaşması da ihtimal dahilindedir. Bu nedenle, radyoloji tetkiklerinin yapıldığı manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrason cihazlarının probları şüpheli hastalarla temas etmiş olabileceği için potansiyel enfeksiyon kaynaklarıdır. Hastalarımızın radyoloji tetkiklerini mümkün olduğu kadar bu dönemde yaptırmamalarını öneriyoruz. Bu bakımdan, özellikle hastanelerde radyoloji bölümlerinde tetkik yaptırılacaksa, hastalarımızın radyoloji bölümüne gidip gelirken ve işlem sırasında mutlaka cerrahi maske takmaları gereklidir. Yaşanan olağanüstü dönemde prostat kanseri hastalarının takibi için yüz yüze hasta-hekim görüşmesi yerine mümkün olduğunca telefon, telekonferans gibi sanal konsültasyon olanaklarından yararlanılması daha uygun olacaktır. Korona virüse maruz kalınması durumunda hastalığı daha ağır geçirme yönünden risk oluşturabilecek hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, astım gibi solunum sistemi hastalıklarının veya immün sistemi etkileyebilecek ek hastalıkların bulunması halinde eşlik eden bir prostat kanseri öyküsü bulunsun veya bulunması oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi yakınmalarınız varsa lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Bu yakınmalarınız yoksa, lütfen evinizde kalınız, el yıkama, sosyal izolasyon vb. önlemlerinizi alınız, bu sayede hastalığın daha fazla yayılmamasına katkıda bulunmuş olursunuz. Hastalarımıza, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için beslenmelerine ve uykularına dikkat etmelerini ve sosyal izolasyon kuralını ihlal etmeden egzersiz yapmalarını öneriyoruz.”