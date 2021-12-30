Acil servisin kadın doktorları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum'da acil serviste görev yapan kadın doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile bazı doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çakır ve hastanenin acil servisinde çalışan doktorlar, haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Çakır, oylamaya katıldıkları için mutluluk duyduklarını, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamada fotoğraf seçerken zorlandıklarını ve AA'nın çalışmalarını beğenerek yakından izlediklerini anlatan Çakır, "Acilin güçlü kadınları olarak, daha çok kadın temalı fotoğraflara yöneldik. Fotoğraflar çok hoşumuza gitti. 'Güçlü kızlar' ekibi olarak güzel kararlar verip oyumuzu kullandık, inşallah seçtiğimiz fotoğraflar dereceye girer. Kadın hekimler olarak bundan sonra da oylamaya katılmak istiyoruz." dedi.

Hayatın her alanından çekilen fotoğrafların anlam yüklü olduğunu belirten Çakır, fotoğraf karelerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

