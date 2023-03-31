"Acılar paylaştıkça azalır" diyerek depremzedeler için seferber oldular

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra bir araya gelen okul idarecileri, okul aile birliği üyeleri ve öğretmenler, yaraların sarılması için imkanlarını seferber etti.

İnsanların acılarını paylaşan öğretmen, öğrenci ve veliler, "Acılar paylaştıkça azalır" yaklaşımıyla ilk etapta bir tır yaşam malzemesini Muş Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine ulaştırdı.

Daha sonra temin ettikleri 8 bin oyuncağı Malatya'ya götürerek çocuklara dağıtılmasını sağlayan okul yönetimi, velilerle Muş Öğretmenevi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. Okul idarecileri ve veliler, ikramlarda bulundukları afetzedelerin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağladı.

Öğrenciler de öğretmenevinde yüzlerini boyadıkları çocuklarla oyunlar oynayarak depremin olumsuz etkilerini unutturmaya çalıştı.

Fen Lisesi Müdürü Cahit Demirağ, AA muhabirine, devlet ve millet olarak gösterilen hassasiyete okul aile birliği üyelerinin, öğrenci, veli ve öğretmenlerin kayıtsız kalmadığını söyledi.

Düzenledikleri kampanyayla büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduklarını dile getiren Demirağ, depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Çocuklarda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirme adına çalışmayı önemsediğini belirten Demirağ, "Okul olarak 8 bin oyuncak topladık. Öğretmenler deprem bölgesine giderek oradaki çocuklara oyuncakları dağıttı. Muş Öğretmenevi'ne yerleştirilen depremzedelere yöresel yemeklerimizden ikram ettik, çocuklara da oyuncak götürdük. Yardımlarımız devam ediyor. Bu acı hepimizi ilgilendiriyor." dedi.

"ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZE DE GEÇTİ"

Bölgeye giden fizik öğretmeni Okan Köse ise depremin ilk anından itibaren insanların acısını paylaşmaya, onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Okulda güzel bir dayanışma ruhunun geliştiğini belirten Köse şöyle konuştu:

"Depremde çocukların oyuncaklarını da alıp dışarı çıktığını gördük. Yetişkinlerin, çadırlarda, konteynerlerde saatlerce kalabileceğini ancak çocukların oyuncaksız duramayacağını düşündük. Çocukların bu dönemi daha sağlıklı atlatabilmesi için oyuncak gönderme kararı aldık. Öğretmenlerimizle Malatya'ya gidip çadır kentlerde kalan çocuklara oyuncak dağıttık. Çocukların mutluluğu bize de geçti. Orada çocukların acısını paylaştık. Bir nebze çocukların acısını dindirdik. Bu da bizi bir nebze olsun iyileştirdi. Süreç devam ediyor. Muş Fen Lisesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizin yardımcısı olsun."

"İNSANLARIMIZ YARDIMLAŞMA DUYGUSUNU UNUTMAMIŞLAR"

Kampanyaya destek sağlayan Okul Aile Birliği Başkanı İhsan Aytemiz ise ülkede yaşanan felaketin ardından herkesin tek yürek olduğunu söyledi.

Okul olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Aytemiz, "İyi bir yardımlaşma, kaynaşma ve bütünleşme örneği gösterdiler. Allah bir daha öyle bir olayı yaşatmasın. Bu çalışma, insanlarımızın yardımlaşma duygusunu unutmadığını gösterdi. Herkes seferber oldu, çok önemli çalışmalara imza attılar. Bu bizi çok sevindirdi ve duygulandırdı." diye konuştu.

Velilerden Dilek Yolcu ise "Ülkemizin başı sağ olsun. El birliğiyle elimizden ne geliyorsa yaptık. Öğretmenevinde konaklayan depremzedeleri ziyarete gittik, öğrencilere oyuncaklar dağıttık. Bir nebze de olsa acılarını dindirmeye çalıştık." dedi.