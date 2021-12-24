'Acıların Kadını' olarak biliniyordu! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı! Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu başrollerde

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı sanatçı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi Şubat 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yayınlanan tanıtımda; Bergen'in sahneye hazırlandığı anlara yer verilirken, kaybettiği gözü dikkati çekti. Sahneye beyaz bir kıyafet ile çıkan Bergen'in hazırlandığı sırada kollarındaki morluklar ise izleyenleri üzdü.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, BERGEN'İ ÖLDÜREN HALİS SERBEST ROLÜNDE

Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Bergen'in eski eşi Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı Bergen filmi 14 Ekim'de sete çıkmıştı.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen Filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci’den oluşuyor.



Filmde Bergen sadece bir “kurban” değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

