Acılı ve keskin tatları sevenler için: Sağlık deposu zencefil turşusu tarifi

Esasen Uzakdoğu mutfağına has bir lezzet olan zencefil turşusu, ülkemizde de varlığını hissettirmeye başladı. Öyle ki giderek popülerliğini de artırıyor. Genel olarak suşi ile servis edilen turşu, kırmızı et, tavuk ve balıkla da servis ediliyor. Ayrıca salatalarda da kendine yer buluyor. Dominant ve aromalı bir tadı bulunan zencefil turşusu, aynı zamanda sağlıklı bir yiyecek türü olarak öne çıkıyor. Kansere karşı koyma özelliğine sahip olan turşu, ağrı kesici görevi de görüyor. Bununla birlikte sindirim sisteminin de en iyi yardımcılarından biri. İşte tarifi!

ZENCEFİL TURŞUSU TARİFİ

MALZEMELER

500 gram taze zencefil

2 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da deniz tuzu

1,5 limon

3 yemek kaşığı süzme bal

2 bardak su

1,5 çay bardağı elma sirkesi

HAZRLANIŞI