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Acılı ve keskin tatları sevenler için: Sağlık deposu zencefil turşusu tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler turşu çeşitlerinden biri olan zencefil turşusu, yavaş yavaş her mutfağa girmeye başladı. Peki zencefil turşusu yapmak için gereken malzemeler nelerdir? Aynı zamanda sağlık deposu olan zencefil turşusu nasıl yapılır? Sizler için tüm incelikleri ve ayrıntılarıyla yazımızda. Oldukça pratik yapılan zencefil turşusunu hazırlayıp yemeklerin yanında tüketebilirsiniz.

Acılı ve keskin tatları sevenler için: Sağlık deposu zencefil turşusu tarifi

Esasen Uzakdoğu mutfağına has bir lezzet olan zencefil turşusu, ülkemizde de varlığını hissettirmeye başladı. Öyle ki giderek popülerliğini de artırıyor. Genel olarak suşi ile servis edilen turşu, kırmızı et, tavuk ve balıkla da servis ediliyor. Ayrıca salatalarda da kendine yer buluyor. Dominant ve aromalı bir tadı bulunan zencefil turşusu, aynı zamanda sağlıklı bir yiyecek türü olarak öne çıkıyor. Kansere karşı koyma özelliğine sahip olan turşu, ağrı kesici görevi de görüyor. Bununla birlikte sindirim sisteminin de en iyi yardımcılarından biri. İşte tarifi!

ZENCEFİL TURŞUSU TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram taze zencefil

  • 2 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da deniz tuzu

  • 1,5 limon

  • 3 yemek kaşığı süzme bal

  • 2 bardak su

  • 1,5 çay bardağı elma sirkesi

HAZRLANIŞI

  • İlk olarak zencefili iyi bir şekilde yıkayın.

  • Yıkama işleminin ardından zencefilin kabuklarını soyun.

  • Soyduğunuz zencefilleri ipince olacak şekilde doğrayın.

  • İncelik konusunda kağıt gibi yapabilirseniz ideal kıvamı yakalamış olursunuz.

  • Soyup çok ince bir şekilde dilimlediğiniz zencefilleri, 2 tatlı kaşığı deniz tuzu ya da kaya tuzu ile ovun.

  • Ovduktan sonra zencefilin acı suyunu atması için 40 dakika bekletin.

  • Bekleme süresinin dolmasının ardından zencefillerin acı suyunu süzün.

  • Süzme işlemi tamamlandıktan sonra zencefilleri 2 litre alabilen bir kavanoza yerleştirin.

  • Zencefiller kavanozda beklerken, turşunuzun salamurasını yapmaya başlayabilirsiniz.

  • Salamurayı yapmak için ilk olarak bir kaba 2 bardak suyu koyun.

  • Suya 3 yemek kaşığı süzme bal, 2 tatlı kaşığı deniz ya da kaya tuzu ve 1,5 limonun suyunu ilave ederek karıştırın. Böylece salamuranız da hazır hale gelecek.

  • Ardından yapımı tamamlanan salamurayı kavanozda bekleyen zencefillerin üzerine dökün.

  • Son olarak 1,5 çay bardağı elma sirkesini de ilave edip, kavanozunuzu sıkıca kapatın. Artık sıra beklemeye geldi.

  • 1 hafta süresince turşunuzu buzdolabında saklayın. 1 haftalık sürecin sonunda zencefil turşunuz hazır hale gelecek.

  • Yapmış olduğunuz bu zencefil turşusunu 3 ay boyunca kullanabilirsiniz.

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