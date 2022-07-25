Acımak eş anlamlısı nedir? Acımak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Türk dili uzun yıllar boyunca değişime uğramıştır. Farklı dillerden etkilenmiş ve farklı dilleri etkilemiştir. Dilde bulunan kelimelerin yeterli kalmadığı durumlarda yeni sözcükler üretilmiş, kelimelere yeni anlamlar yüklenmiş ve yabancı dillerden kelimeler alınmıştır. Zamanla dilimizde yerleşik hale gelen bu kelimeler eş anlamlılığı oluşturmuştur.

Farklı yazılmalarına rağmen anlam açısından birbirini karşılayan kelimeler eş anlamlı, anlamdaş kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Bu kelimeler cümlenin manasında herhangi bir değişim meydana getirmeden, anlamını karşıladığı sözcük yerine kullanılabilir.

Dilimizde bu sözcüklerle oldukça sık karşılaşırız. Acımak kelimesi de bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Acımak sözcüğünün eş anlamı nedir?

Acımak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Acımak kelimesi günlük hayatımızda başka birinin zor durumuna ya da belirli bir eksikliği bulunan canlıya karşı duyulan merhamet hissi olarak kullanılmaktadır.

Acımak eş anlamlısı da bu tanım esas alınarak ortaya çıkmaktadır. 3 farklı şekilde karşımıza çıkan eş anlamlılar şu şekildedir:

Tat olarak acılaşmak

Merhamet duymak

Ağrılı, acılı olmak

Acımak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Acımak kelimesi de diğer eş anlamlı sözcükler gibi cümle içerisinde farklı anlamları karşılamaktadır. Günlük dilde çokça kullanılan acımak kelimesinin eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir:

Yemek uzun süre beklediği için artık iyice acılaşmıştı.

Herkese karşı duyduğu merhamet onu sevilen biri yaptı.

Ağrılı olduğu için fazla yürüyemedik.



