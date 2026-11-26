Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen adayının alınacağını belirtti.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SINAV TARİHİNİ AÇIKLADI

Tekin'in açıklamasına göre 2027'de Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı mayıs ayında yapılacak.

"ŞU AN AKADEMİDEKİ 10 BİN ARKADAŞIMIZ ÖĞRETMEN OLARAK ATANMIŞ OLACAK"

Bakan Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yani mayısta sınavı yapıp temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimlerine devam edip eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar. Dolayısıyla 10 bin arkadaşımız, şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı açıklamada, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta açıklanacağını belirtmişti.