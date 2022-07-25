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Acımasız eş anlamlısı nedir? Acımasızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

22.07.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar için önemli bir iletişim aracı olan dil, her türlü toplumsal değişikliklerden etkilenir. Eş anlamlılık gösteren kelimeler de bu değişim sonucunda meydana gelmiştir. Bu kelimelerden biri de acımasız kelimesidir. Acımasız kelimesinin eş anlamı nedir?

Acımasız eş anlamlısı nedir? Acımasızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Sürekli bir etkileşim gösteren dil, kendini genişletme ve geliştirme eğilimindedir. Toplumsal ihtiyaçların artmasıyla birlikte kelimelerin kullanımı da artmış yeni anlamlar ve yeni kelimeler dilde yerleşik hale gelmiştir. Bu durum nihayetinde de eş anlamlı kelimeleri oluşmuştur.

Günlük kullanımlar içerisinde biçimsel ve söz dizimsel farklılık gösteren fakat benzeşik veya özdeş anlamları olan sözcükler arasındaki ilişki eş anlamlılık olarak tanımlanmaktadır. Eş anlamlılıkta önemli olan, sözcüklerin birbirlerinin yerine geçebilmesi ve mana benzerliğinin olmasıdır.

Sözlü ve yazılı dilimizde çoğunlukla kullandığımız bu kelimelerden birisi de acımasız kelimesidir. Acımasızın eş anlamlısı nedir?

Acımasız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Acımasız kelimesi dilimizde acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz kimseler için kullanılmakta olup tanımı da bu şekilde karşımıza çıkar.

Acımasız kelimesinin eş anlamı da diğer birçok eş anlamlı sözcükler gibi birçok farklı anlamı karşılamaktadır. Buna göre acımasızın eş anlamlısı olarak birden fazla sözcük kullanılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Merhametsiz
  • Katı
  • Gaddar
  • Cani
Acımak eş anlamlısı nedir? Acımak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?Acımak eş anlamlısı nedir? Acımak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Acımasızın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız eş anlamlı kelimeler vardır. Bunlardan biri de acımasız kelimesidir. Acımasız eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimelerin cümle içinde örnek kullanımı şu şekildedir:

  • Merhametsizce yaptığı eleştiriler hepimizin canını sıkmıştı.
  • İnsanlara karşı bu kadar katı olması çocukluk yaşantılarından kaynaklıydı.
  • Şimdiye kadar tanıdığım en gaddar insandı.
  • Cani bir insanın elinde hangi çiçek can bulabilir?
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