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Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan taraftar, hayatını kaybetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

İngiltere'de beş yıl önce Cambridge United-Southend United maçına giden Cambridge'li taraftar Simon Dobbin rakip takım taraftarları tarafından acımasızca dövüldü. Saldırı sonrası felç kalan Dobbin, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan taraftar, hayatını kaybetti

İngiltere'de beş yıl önce oynanan Cambridge United ve Southend United takımları arasında oynanan maçı izlemek için stada doğru giden 48 yaşındaki Cambridge United taraftarı Simon Dobbin rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı.

Aldı tekme ve yumruk darbeleri ile yere düşen ve bilincini kaybeden Simon'u taraftarlar, yerde tekmelemeye devam etti. Beyin kanaması geçiren ve uzun süre hastanede tedavi altına alınan Simon, felç oldu ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Simon, dün akşam saatlerinde ise hayata gözlerini yumdu.Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan İngiliz taraftar, hayatını kaybetti.

Simon Dobbin

DAVA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Olayın meydana geldiği Essex kenti polis yetkilileri olay ile ilgili 7 kişinin 2017 yılından beri tutuklu olduklarını ama Simon'un hayatını kaybetmesinden sonra davanın tekrar değerlendirileceğini ve ceza alan kişilerin cinayetten tekrar yargılanabileceğini söyledi.

Aileye Twitter hesabından taziyelerini ileten Emniyet amiri Stephen Jennings, davanın yeniden değerlendirileceğini ve gerekli adımların atılıp atılmaması için soruşturmanın tekrar gözden geçireceğini dile getirdi.

Simon'un eşi Nicole, kocasının kaybetmenin acısını nasıl tarif edeceğini bilemediği, yaşadıkları zor süreçte kamoyu ve dostlarının desteğini aldıklarını bu nedenle kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

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