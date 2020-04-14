AÇSH İl Müdürlüğü binasından ‘Evde Kal Adıyaman’ mesajı

Adıyaman Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü binasına ‘Evde Kal Adıyaman’ yazısı yazılarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında vatandaşlara sürekli ‘evde kal’ çağrıları yapılıyor. Bunlara bir yenisi eklendi. Adıyaman Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü farklı bir çalışma yaparak binaya ‘Evde Kal Adıyaman’ yazısı yazdı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik, “Hem ulusal ölçekte hem küresel ölçekte tüm dünyayı tehdit eden bir pandemi ile karşı karşıyayız. Bizlerde bu süreçte Adıyaman’ımızın en az bulaşma, en az sıkıntı ile süreci götürmesi temennisi ve gayreti içerisindeyiz. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile teyakkuz halindedir. Adıyaman Valiliğimiz himayelerinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tam anlamı ile seferberlik ruhu ile çalışmaktadırlar. Bu sürecin en önemli ayağı sosyal izolasyondur. Bu nedenle vatandaşlarımızın gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını önemsiyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımız arasında temas olmadıkça virüsün bulaşma riskinin azaldığını belirtmek isterim. Bu konudaki mesajımızı en gür sedayla, bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla kurumumuzun dış cephesine ‘Evde Kal Adıyaman’ logosunu herkesin görebileceği şekilde yerleştirdik. Sabır isteyen bu süreci devlet ve millet el ele vererek birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.