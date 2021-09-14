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Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise O Ses Türkiye jürisinde olacak mı?

14.09.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, jüride değişiklikler olacağını ve Hadise'nin ise yeni sezonda yer almayacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise O Ses Türkiye jürisinde olacak mı?

Haber Global canlı yayınında Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu olan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri kadrosuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri beli oldu mu sorusuna Ilıcalı, "Bir şeyi yaparken her zaman karşılıklı konuşuyoruz ama büyük ihtimalle belli olacak. Ama birkaç gün daha bana müsaade et. Çünkü başka birileri istemeyebilir" dedi.

"HADİSE'NİN YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL"

2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

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Hadise'nin yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde yer almayacağını açıklayan Ilıcalı "Biliyorsunuz ki biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz. Biraz kafa yormak gerekti, ama son aşamaya geldik." şeklinde cevap verdi.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Hadise
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