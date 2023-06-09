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Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı! Sosyal medya hesabından Shelbourne FC'nin hisselerini aldığını duyurdu

09.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, bir takım daha satın aldı. İrlanda Premier Ligi’nde mücadele eden Shelbourne FC'nin hisselerini aldığını açıklayan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı.

Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı! Sosyal medya hesabından Shelbourne FC'nin hisselerini aldığını duyurdu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

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Acun Ilıcalı: "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

19 MAÇTA 29 PUAN

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Shelbourne FC, şu ana kadar İrlanda liginde oynadığı 19 maçta 29 puan topladı. Kulüp, 10 takımlı ligde 5. sırada yer alıyor.


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