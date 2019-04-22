Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu?

Survivıor birleşme partisinin konuklarından biri de Murat Boz idi... Acun Ilıcalı Boz'a teşekkür ederken söylediği sözle sosyal medyayı salladı.

Acun Ilıcalı Dominik’e gelen Murat Boz’a teşekkür ederken "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" dedi! Ilıcalı'nın bu sözleri Boz ve Enver hayranlarını heyecanlandırdı.

Bu açıklamanın ardından çiftin sevenleri ise düğün tarihini merakla beklediklerini yorum olarak yazdılar. Kimi takipçiler ise, Murat Boz'a yüklenerek, "Daha önce evlendi de ne oldu önemli olan evliliği sürdürebilmek" dedi.

Ilıcalı daha önce de Aslı Enver-Murat Boz’un ayrılığıyla ilgili imalı şekilde “Bence onlar barışır” demiş ve ikilinin barıştığı ortaya çıkmıştı.



