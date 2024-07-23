Acun Ilıcalı bu kez 'Komşu'ya gitti! Ünlü televizyoncu alacağı yeni takımı açıkladı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ve İrlanda ekibi Shelbourne'ün sahibi olan ve aynı zamanda da Fenerbahçe’de Asbaşkanlık görevini yöneten Acun Ilıcalı sürpriz bir karar verdi.

BULGARİSTAN'DAN TAKIM ALACAK

Ünlü televizyoncunun Bulgaristan’dan bir takım almak istediği ve bu nedenle de bazı kulüpler ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

"FUTBOL YATIRIMLARINI GENİŞLETİYOR"

İddiayı ortaya atan Bulgar gazeteci Metodi Shumanov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hull City'nin sahibi Türk işadamı Acun Ilıcalı Bulgaristan'da futbol kulübü satın almak istiyor. Türkiye-Bulgaristan sınırına yakın bir yerde doğan Ilıcalı yakında futbol yatırımlarını genişletebilir” dedi.