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Acun Ilıcalı bu sefer tam tersini yaptı! Hull City'den Hatayspor'a transfer gerçekleşti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Hatayspor, Hull City’den Doğukan Sinik’i 30 Haziran 2024’e kiralık olarak kadrosuna kattı. Hatayspor, 25 yaşındaki Doğukan Sinik'i transfer ettiğini TFF'ye bildirerek kadrosuna bir oyuncuyu daha kattı. Ligde kalmak için hamlelerine devam eden Hatayspor'un bu transferi sosyal medyada olumlu karşılandı.

Acun Ilıcalı bu sefer tam tersini yaptı! Hull City'den Hatayspor'a transfer gerçekleşti

Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. Bugüne kadar hep Türkiye'den transfer yapan Hull City bu sefer tam tersini uygulayarak bir oyuncusunu Türkiye'ye gönderdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

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Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi. Doğukan Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta süre bulabilmişti.

SEZON SONUNDA BONSERVİSİYLE ANILABİLİR

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Doğukan Sinik'in Hatay'da göstereceği performansa göre sezon sonunda bonservisiyle birlikte alınabileceği ifade edildi. Doğukan Sinik'in, Hull City ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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Hatayspor Acun Ilıcalı Doğukan Sinik yaşında sezon ligde
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