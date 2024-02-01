Acun Ilıcalı bu sefer tam tersini yaptı! Hull City'den Hatayspor'a transfer gerçekleşti

Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. Bugüne kadar hep Türkiye'den transfer yapan Hull City bu sefer tam tersini uygulayarak bir oyuncusunu Türkiye'ye gönderdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi. Doğukan Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta süre bulabilmişti.

SEZON SONUNDA BONSERVİSİYLE ANILABİLİR

Doğukan Sinik'in Hatay'da göstereceği performansa göre sezon sonunda bonservisiyle birlikte alınabileceği ifade edildi. Doğukan Sinik'in, Hull City ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





