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  4. Acun Ilıcalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaştı! "Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var" demişti

Acun Ilıcalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaştı! "Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var" demişti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.09.2024 13:42
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Son dönemde yaptığı evlilikle gündeme gelen Acun Ilıcalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden ekipteydi. Acun Ilıcalı sosyal medyasında da ziyaretten bir fotoğrafı paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Acun Ilıcalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaştı! "Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var" demişti

Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz haftalarda evlenen Acun Ilıcalı yoğun tempolu hayatına devam ediyor. Son olarak Ilıcalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.

Ziyarete giden ekipte Acun Ilıcalı da vardı. Acun Ilıcalı sosyal medyada pozlarını paylaşarak şunları yazdı:

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"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Ben de orada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi ağırladığı için çok teşekkür ederim."

"OYUMU AK PARTİ'YE VERDİM" DEMİŞTİ

Ilıcalı bir süre önce bağlandığı yayında şu sözleri kullanmıştı:

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"Belki 15-20 yıldır söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var. AK Parti ile bir alakam olmadı hiç. Oyumu AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Bu ülkede iki konuya karşı sitem etmek zorundayım; demokrasiyi isteyen ve çok haklı olan ciddi bir kesim var. Ama aynı kesim birisi Cumhurbaşkanımıza sempati duyuyorsa onu karalamaya yöneliyor. Bir insan hür bir şekilde fikir sahibi olamıyor mu, sen onu seversin, ben bunu severim. Bu ülkede niye hürriyet hissedilemiyor? Açık yüreklilikle bazı şeyler söylenemiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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