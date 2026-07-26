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Gülben Ergen özel paylaşımlar için harekete geçti! Abonelik ücreti: 79,99 TL.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabında ücretli abonelik sistemini başlattığını bikinili ve bornozlu videolarla açıkladı. Takipçilerine özel soru-cevap içerikleri sunacağını duyuran ünlü şarkıcının belirlediği aylık abonelik ücreti kısa sürede gündem oldu.

Gülben Ergen özel paylaşımlar için harekete geçti! Abonelik ücreti: 79,99 TL.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabında ücretli abonelik özelliğini kullanıma açtığını bikinili ve bornozlu videolar paylaşarak duyurdu. Takipçilerine özel içerikler hazırlayacağını belirten ünlü şarkıcı, abonelerine soru-cevap etkinlikleri düzenleyeceğini ve günlük hayatından paylaşımlar yapacağını ifade etti.

Ergen'in duyurusunun ardından en çok konuşulan detay ise abonelik ücreti oldu. Aylık 79,99 TL olarak belirlenen ücret sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Gülben Ergen özel paylaşımlar için harekete geçti! Abonelik ücreti: 79,99 TL. 1

Gülben Ergen'in yeni abonelik sistemi ve tanıtım videoları, magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gülben Ergen özel paylaşımlar için harekete geçti! Abonelik ücreti: 79,99 TL. 2

Sevda Türküsev de bu konuda sessiz kalmadı ve "Gülben Ergen’i 79.90 TL’ye Instagram aboneliğe iten sebep ne bilmiyorum fakat Instagram aboneliğini bikinili bornozlu videolarla tanıtıyor. Enteresan! Gülben Ergen bu zamana kadar bikinili böyle görüntüler paylaşmıyordu. Çok enteresan! Maddi olarak da buna ihtiyacı olan bir insan değil. Yani enteresan!" dedi.

Sosyal medyada Gülben Ergen'in kararına "Ne gerek vardı", "Saçmalamış", "Ya çok gereksiz" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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