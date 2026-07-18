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Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı iki karşılaşmanın hakemleri belli oldu. İlk mücadelede İspanyol, rövanşta ise Hırvat hakem düdük çalacak. UEFA'nın atamalarıyla eşleşmenin yönetim kadrosu netleşti.

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

RÖVANŞ HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu! 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak. Culina'nın yardımcılıklarını Hırvat Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.

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Hakem beşiktaş
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