Trabzonspor Cenk Özkaçar transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...

Trabzonspor, Valencia'dan milli futbolcu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Valencia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.750.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."