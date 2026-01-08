SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt'u kapıyor!

Son günlerde adı sıklıkla Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Karşıyaka'nın genç futbolcusu Adem Yeşilyurt’un yeni takımı belli oldu. Genç futbolcu için her iki takımla da görüşmelerde bulunan Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş sürpriz bir karar aldı. Cicibaş, Acun Ilıcalı’nın Slovenya’daki kulübü Maribor ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt'u kapıyor!
Burak Kavuncu

Türk futbolunun yeni genç yeteneği olarak lanse edilen Karşıyakalı Adem Yeşilyurt için bugün flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Son zamanlarda ismi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılan genç yetenek için sürpriz bir takım devreye girdi ve transferi bitirdi.

BAŞKAN DUYURDU! ''MARİBOR İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK''

Acun Ilıcalı dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt u kapıyor! 1

Radyospor'a konuşan Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, ''Adem Yeşilyurt’un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor’dan Hull City’ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka’da tamamlayacak. 18.00’deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak.'' dedi.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt u kapıyor! 2

Acun Ilıcalı’nın Slovenya’daki kulübü Maribor, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya 600 bin Euro + sonraki satıştan %50 pay içeren bir teklif sundu.

Yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun Maribor’dan Hull City’ye transfer olması halinde Karşıyaka 3 milyon Euro gelir elde edecek.

Transferle ilgili resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ!

Acun Ilıcalı dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt u kapıyor! 3

Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya bonservis + sonraki satıştan pay teklifi yapmıştı. Transfer gerçekleşseydi Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek ve gelecek sezon Fenerbahçede oynayacaktı.

TRABZONSPOR REST ÇEKMİŞTİ...

Acun Ilıcalı dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt u kapıyor! 4

Genç futbolcu için neredeyse 1 aydır görüşmelerde bulunan Trabzonspor oyuncu kadyosuna katmayı çok istese de Karşıyaka kulübünün Fenerbahçe ile de transfer görüşmelerinde bulunması bordo-mavili cephede hoş karşılanmadı ve Trabzonspor transferden çekilme kararı almıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya transferini açıkladıFenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya transferini açıkladı
Mackolik’te “Büyük Resim”: Küresel plan, büyük topluluk, yeni kazanç modelleriMackolik’te “Büyük Resim”: Küresel plan, büyük topluluk, yeni kazanç modelleri
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Karşıyaka Acun Ilıcalı son dakika hull city transfer haberleri son dakika transfer haberi Fenerbahçe Haberleri Adem Yeşilyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.