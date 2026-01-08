Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a transfer çalımı! Adem Yeşilyurt'u kapıyor!

Türk futbolunun yeni genç yeteneği olarak lanse edilen Karşıyakalı Adem Yeşilyurt için bugün flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Son zamanlarda ismi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılan genç yetenek için sürpriz bir takım devreye girdi ve transferi bitirdi.

BAŞKAN DUYURDU! ''MARİBOR İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK''

Radyospor'a konuşan Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, ''Adem Yeşilyurt’un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor’dan Hull City’ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka’da tamamlayacak. 18.00’deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak.'' dedi.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı’nın Slovenya’daki kulübü Maribor, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya 600 bin Euro + sonraki satıştan %50 pay içeren bir teklif sundu.

Yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun Maribor’dan Hull City’ye transfer olması halinde Karşıyaka 3 milyon Euro gelir elde edecek.

Transferle ilgili resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ!

Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya bonservis + sonraki satıştan pay teklifi yapmıştı. Transfer gerçekleşseydi Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek ve gelecek sezon Fenerbahçede oynayacaktı.

TRABZONSPOR REST ÇEKMİŞTİ...

Genç futbolcu için neredeyse 1 aydır görüşmelerde bulunan Trabzonspor oyuncu kadyosuna katmayı çok istese de Karşıyaka kulübünün Fenerbahçe ile de transfer görüşmelerinde bulunması bordo-mavili cephede hoş karşılanmadı ve Trabzonspor transferden çekilme kararı almıştı.