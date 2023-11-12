Acun Ilıcalı'dan katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalar: Türk futbolu batıyor!

Geçtiğimiz günlerde İrlanda Premier Lig ekibi Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırmasıyla gündeme gelen Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma da değinen Ilıcalı, kaça yayının Türk futboluna büyük zarar verdiğinin altına çizdi ve "Türk futbolu batıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU BATIYOR"

"Türkiye'de naklen yayın konusunun çözülmesi gerekiyor. Kaçak yayın olduğu sürece, Anadolu takımlarının ne kadar zorluk yaşayacaklarını. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Benimle ilgili bir konu değil. İnsanlar benimle ilgili sanıyorlar. Benim dünyamı etkileyen bir şey değil. Türk futbolu zarar görüyor, Türk futbolu batıyor.

"BAŞKANLARIN HEPSİ ŞOKTA"

"Takım tutuyorsunuz, kaçak seyrediyorsunuz. Milyonlar kaçak seyrederse, o takım nasıl para kazanacak. Anadolu takımları için durum facia zaten. Nasıl götürüyorlar hayret ediyorum. Başkanlarla konuşuyorum hepsi şoktalar. Paranın nereden nereye geldiğini şöyle anlatayım, 10'ken 1 oldu. Anadolu takımlarının büyük takımları yakalama şansı kalmayacak. Yarın öbür gün batmaya başlayacaklar. Tamam yani oradan bana sataşmasına kimsenin gerek yok. Ne yapalım, yalan mı söyleyelim? Oradan başka bir sonuç çıkıyor mu? Türk futbolu için söylüyorum."

"PARAYLA İŞİM DE YOK"

"Benim futboldan kazanacağım bir paraya gerek yok. Benim öyle bir konsatrasyonum yok, parayla işim de yok. Buradaki konu, kaçak yayın yüzünden Türk futbolu batıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 10'ar milyon, 20'şer milyon euro kaybediyor. Öyle düşünün. Ama kendileri bilirler, bir şey diyemem."





