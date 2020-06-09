Acun Ilıcalı'dan olay sözler! 'Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi'

"Aycan'da şöyle bir şey var. Yakın arkadaşı Aycan'ı bitirdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asena'ya da buradan sevgiler... Çok iyi niyetli biri zaten o belli. Benim Aycan müdahalem şundandı aslında. O durumu düzeltmek içindi. Aycan'la imalı bir konuşma yaptık ya? Neden yaptım o konuşmayı? Sherlock Holmes hikayesi falan...

Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı birden kaybeden Ünlüler, takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.

AYCAN KENDİ SONUNU GETİRDİ

Aslında kız bir haftadır kayıptı zaten. Aramızda değildi. Ben Aycan'ı kazanmaya çalıştım orada. Diyorum ki, "Bir şey biliyorsun ama o öyle değil aslında" falan... Kurtaramadık. Dikkat edin. Asena konuşmasından önceki Aycan'a bakın, bir de Asena konuşmasından sonraki Aycan'a bakın. Sen neden böyle bir bilgiyi ona veriyorsun. Bu bilgi oraya verilir mi ya?

Asena'yı hiç suçlamıyorum. Pırıl pırıl bir kız belli. Aycan'ın arkadaşı bizim de kardeşimizdir. Aycan ondan mutlaka bir konuyla ilgili bilgi istemiş. Aslında işe şöyle bakalım; filmlerde olur ya... Tetiği çeken Asena ama tetiği çektiren kim? Aycan... Aycan, kendi sonunu getiren bir mektup yazarak Asena'ya verir... Ve der ki; ilk bağlantıda bana bunları söyle... O verdiği mesaj aslında kendi sonu. Gerçek anlamda yüzde yüz diyorum, o mesajdan sonra kafa olarak gitti. "

"ŞAMPİYON ADAYIM SERCAN YILDIRIM"

Aycan, Acun Ilıcalı'nın 'Kimin şampiyon olmasını istersin?' sorusuna, "Gönlümden geçen şampiyon adayı Sercan Yıldırım. Başta hak eden şampiyon olsun istiyorum, sonrasında Sercan Yıldırım" cevabını vermişti.

