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Acun Ilıcalı'dan olay sözler! 'Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, milli futbolcu Aycan Yanaç'ın Survivor'a veda etmesinin perde arkasını ilk kez anlattı. Acun Ilıcalı açıklamasında "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi" dedi.

Acun Ilıcalı'dan olay sözler! 'Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi'

Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı birden kaybeden Ünlüler, takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı, Aycan'ın adaya veda etmesinde büyük rol alan olayı anlattı.

Aycan Yanaç'ın elenmeden önceki süreçte yaşadığı performans düşüşünü arkadaşı Asena ile gerçekleştirdiği görüşmeye bağlayan Acun Ilıcalı, "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi" dedi. Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'ın Survivor'dan elenmesine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Aycan'da şöyle bir şey var. Yakın arkadaşı Aycan'ı bitirdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asena'ya da buradan sevgiler... Çok iyi niyetli biri zaten o belli. Benim Aycan müdahalem şundandı aslında. O durumu düzeltmek içindi. Aycan'la imalı bir konuşma yaptık ya? Neden yaptım o konuşmayı? Sherlock Holmes hikayesi falan...

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AYCAN KENDİ SONUNU GETİRDİ

Aslında kız bir haftadır kayıptı zaten. Aramızda değildi. Ben Aycan'ı kazanmaya çalıştım orada. Diyorum ki, "Bir şey biliyorsun ama o öyle değil aslında" falan... Kurtaramadık. Dikkat edin. Asena konuşmasından önceki Aycan'a bakın, bir de Asena konuşmasından sonraki Aycan'a bakın. Sen neden böyle bir bilgiyi ona veriyorsun. Bu bilgi oraya verilir mi ya?

Asena'yı hiç suçlamıyorum. Pırıl pırıl bir kız belli. Aycan'ın arkadaşı bizim de kardeşimizdir. Aycan ondan mutlaka bir konuyla ilgili bilgi istemiş. Aslında işe şöyle bakalım; filmlerde olur ya... Tetiği çeken Asena ama tetiği çektiren kim? Aycan... Aycan, kendi sonunu getiren bir mektup yazarak Asena'ya verir... Ve der ki; ilk bağlantıda bana bunları söyle... O verdiği mesaj aslında kendi sonu. Gerçek anlamda yüzde yüz diyorum, o mesajdan sonra kafa olarak gitti. "

"ŞAMPİYON ADAYIM SERCAN YILDIRIM"

Aycan, Acun Ilıcalı'nın 'Kimin şampiyon olmasını istersin?' sorusuna, "Gönlümden geçen şampiyon adayı Sercan Yıldırım. Başta hak eden şampiyon olsun istiyorum, sonrasında Sercan Yıldırım" cevabını vermişti.

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