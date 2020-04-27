Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin açıklaması! Yasin'e tüyo mu verdi?

Acun Ilıcalı, son günlerde Survivor'ın en çok konuşulan ismi olan Yasin Obuz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Yasin'e yaptığı sosyal medya uyarısı ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yasin'i kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Acun Ilacı, Yasin Obuzi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'KONSEPTTE BÖYLE BİR DURUM YOK"

Yarışmacılara takipçi söylmediğimiz zaman bu dışarıdan bilgi vermek değil. Oylamayı da söylüyoruz yarışmacılara. Kimin birinci kimin sonuncu olduğunu biliyorlar. Bu dışarıdan bilgi vermek değil. Konseptte böyle bir durum yok. Yasin konusunda bazı şeyler duydum. 'Yasin'i uyarıp ona tüyo mu verdin' diyorlar. Bu doğru değil.

Yasin'e uyarımın asıl sebebi sizler ve bizler içindi. Kimse programda bu tip bir enerji istemiyor. Onu kazanmak için yapıyoruz. Olaylar düzelsin istiyoruz. Bir yarışmacının fanlarının hiç mutlu olmayacağı şeyler oldu. "

