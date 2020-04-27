MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin açıklaması! Yasin'e tüyo mu verdi?

Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin açıklaması! Yasin'e tüyo mu verdi?

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin en sivrilen isimlerinden biri olan Yasin Obuz'un son günlerdeki durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin açıklaması! Yasin'e tüyo mu verdi?

Acun Ilıcalı, son günlerde Survivor'ın en çok konuşulan ismi olan Yasin Obuz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Yasin'e yaptığı sosyal medya uyarısı ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yasin'i kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Acun Ilacı, Yasin Obuzi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'KONSEPTTE BÖYLE BİR DURUM YOK"

Yarışmacılara takipçi söylmediğimiz zaman bu dışarıdan bilgi vermek değil. Oylamayı da söylüyoruz yarışmacılara. Kimin birinci kimin sonuncu olduğunu biliyorlar. Bu dışarıdan bilgi vermek değil. Konseptte böyle bir durum yok. Yasin konusunda bazı şeyler duydum. 'Yasin'i uyarıp ona tüyo mu verdin' diyorlar. Bu doğru değil.

Yasin'e uyarımın asıl sebebi sizler ve bizler içindi. Kimse programda bu tip bir enerji istemiyor. Onu kazanmak için yapıyoruz. Olaylar düzelsin istiyoruz. Bir yarışmacının fanlarının hiç mutlu olmayacağı şeyler oldu. "

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Herkes bu sorunun yanıtını merak ettiHerkes bu sorunun yanıtını merak etti
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor yasin, Acun Ilıcalı,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk 101'de Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri olay oldu

Öpüşme sahneleri olay oldu

Sermin Baysal Ata'nın olay olan sorusu: 'Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?'

TRT spikerinin sorusu olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?

Herkes bu sorunun yanıtını merak etti

Arka Sokaklar 550. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fenomen dizi ekrana dönüyor! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar dizisi için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde!

Nejat İşler'in yeni dizisi Saygı ne zaman başlayacak?

Nejat İşler yeni diziyle ekranlara dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.