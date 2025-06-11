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Acun Ilıcalı’dan tartışma yaratan tercih! Fenerbahçe’de Asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı, takımı Maribor’u Galatasaraylı bir isme emanet etmeye hazırlanıyor…

Maribor kulübünün %74’lük hissesini satın alan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktör tercihi şaşkınlıkla karşılandı. Ilıcalı, daha önce Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak çalışan bir isimle sürpriz bir görüşme planladı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı’dan tartışma yaratan tercih! Fenerbahçe’de Asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı, takımı Maribor’u Galatasaraylı bir isme emanet etmeye hazırlanıyor…
Burak Kavuncu

Slovenya 1. Lig Futbol Kulübü ekiplerinden NK Maribor, teknik direktör Bostjan Cesar ile yollarını ayırma kararı alırken, yerine Avusturya Ligi'nde SKN St. Pölten takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş’i getirdi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI!

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Prensip anlaşmasına varan ikili önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalamak için bir araya gelecek.

KADIKÖY'DE ATKI AÇMIŞTI

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Bu gelişmeler sonrası koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Tuğberk Tanrıvermiş'in Fenerbahçe stadında Galatasaray atkısıyla çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşıldı.

ROMA U15 TAKIMI İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

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Genç teknik adam ayrıca 2019 yılında Roma U15 takımını da çalıştırmış ve ilk sezonunda İtalyan kulübünü şampiyon yaparak kariyerine bir kupa ekledi.

Tuğberk Tanrıvermiş daha önce Roma U18, Spezia U19, Roma altyapı, Galatasaray ve Denizlispor’da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Son olarak SKN St. Pölten’i çalıştıran genç teknik adam Avusturya ligini 53 puanla 4. sırada bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe
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