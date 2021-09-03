Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ve Survivor'ın yeni sezon çalışmalarına başladı.

Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için görüştüğü iddia edildi. 'Ilıcalı, Levent’le görüşüyor' iddiasına net bir açıklama yapmayan ünlü sanatçı sosyal medyadan espirili bir yanıt verdi.

Levent, "Sadece arkadaşız yemin ederim" diye konuştu.

Sadece arkadaşız yemin ederim :) https://t.co/dJBL7cC3A3 — Haluk Levent (@haluklevent) September 2, 2021

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri kasım ayında başlayacak.

