Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması! ''Bizim onayımızla gitti, küçük bir miktar para alacağız''

Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, Yeni Malatyaspor'dan bedelsiz aldıkları Benjamin Tetteh'i Fransa'dan bir kulübe sattıklarını açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

"BİZİM ONAYIMIZLA GİTMESİNE İZİN VERDİK"

"Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duydum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Liam Rosenior ve ekibi, onun takımdan ayrılmasını onayladılar. Tetteh'in takımdan ayrılmasıyla başa çıkabileceklerine inanıyorlar, bu yüzden bizim onayımızla gitmesine izin verdik."

"KÜÇÜK BİR MİKTAR PARA ALACAĞIZ"

"Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik. Ben ve Liam, bizimle birlikte olmak isteyen ve tüm çabalarını veren oyuncularla devam etmek isteriz. Eğer herhangi bir oyuncu burada olmak istemiyorsa sorun değil. Tetteh'i suçlamayacağım çünkü hayat bu, herkesin kendi duyguları ve nedenleri var."

"3-4 TRANSFERİMİZ DAHA OLACAK"

"Taraftarlara tam da Liam Rosenior'un istediği gibi bir takım kurmak üzere olduğumuzu söylemek istiyorum. 3-4 transferimiz daha olacak ve takıma baktığımızda Liam'ın geliştirmek istediği alanlara yöneleceğiz. Bence Liam da çok mutlu. Liam'ın planlarının bir parçası olarak görmediği bazı oyuncuların ayrılmasını bekliyorum. Çünkü Liam, kendi tarzında oyunculardan oluşan daha küçük bir kadro istiyor, kimin gideceği onun kararı olacak ama bu kararların FFP ile hiçbir ilgisi yok. Liam, belli sayıda oyuncudan oluşan iyi bir kadro istiyor."

