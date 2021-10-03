Acun Ilıcalı Ebru Gündeş'i böyle çağırdı: Zor günlerimizde hep destek olduk

O Ses Türkiye'nin merakla beklenen ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi gecesi yayınlandı. Acun Ilıcalı, yeni sezonun açılışını yaparken jüri üyelerini tek tek överek sahneye davet etti.

Hadise yerine bu sezon Ebru Gündeş'in olması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. İddialara göre Hadise ve Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf aşk yaşamış ve Gündeş'in yakın dostu Acun Ilıcalı da programdan Hadise'yi uzaklaştırmıştı.

Bir diğer iddia ise yine bu sebeple Gündeş'in jüride tek kadın olmak istemesiydi.

Tercihini Ebru Gündeş'ten yana yapan Acun Ilıcalı her fırsatta ünlü şarkıcıyı övmesiyle dikkat çekiyor. Ilıcalı Gündeş'i ekrana davet ederken söylediği sözlerle gündem oldu.

Ilıcalı şunları söyledi: "Eski yeni jüri üyemiz. Kendisiyle zor günlerimizde hep birbirimize destek olduk. Beraber çok güzel günler geçirdik. O Ses'in rengiydi, sesiydi. Hayranıyız."

