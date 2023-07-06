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Acun Ilıcalı evleniyor mu? Ayça Çağla Altunkaya'nın yüzüğü sosyal medyayı salladı

06.07.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetilen yeni aşkı Ayça Çağla Altunkaya, magazin gündeminde sık sık yer ediyor. Son olarak yeni yaşını kutladığı anlarla gündeme gelen genç kadının Acun Ilıcalı'dan evlilik teklifi aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı evleniyor mu? Ayça Çağla Altunkaya'nın yüzüğü sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı 24 yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" notuyla paylaştı.

Sevgilisi için doğum günü kutlaması düzenleyen Acun Ilıcalı'nın, Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği iddia edildi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük de bu iddiaları güçlendirdi. Hatta çiftin bu yaz evleneceği de konuşulanlar arasında.

Ekran Alıntısı

Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birlikte.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya sevgilisi

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