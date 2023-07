Fiyatı düştü! Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge'de fırsat

Temizliği dert olmaktan çıkaran teknoloji harikası robot süpürgeler son yılların en sevilen elektronik ürünleri arasında yer alıyor. Yaşam alanlarına kısa sürede hijyen getiren robot süpürgeler pek çok marka tarafından farklı özelliklerle satışa sunuluyor. Siz de kendinizi ve evinizi şımartacak, sizi temizlik derdinden kurtaracak bir robot süpürge arayışındaysanız Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge'ye bir göz atabilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan bu ürünü sizin için inceledik, şimdi almanın tam zamanı!

Temizliği bırakın o yapsın, size de keyif yapmak kalsın: Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge

Piyasadaki en sevilen robot süpürgeler arasında yer alan Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge, hem süpürme hem de silme olmak üzere ikisi bir arada işlevi ve düşük ses seviyesiyle öne çıkıyor. 150 dakika boyunca kablosuz çalışabilen cihaz, lazer teknolojisiyle evinizin her odasını haritalandırıyor. Farklı ihtiyaçlara uygun modda çalışan model; spot, kenar ve random modlarıyla her köşedeki tozları yok ediyor. İster sert yüzeylerde ister halılarınızda olsun, akıllı sensörleri sayesinde her yüzeye uyum sağlayarak en ince detaylara kadar temizliği gerçekleştiriyor. Evinizdeki tüm toz ve kirleri tespit eden bu ürün, yerlere düşen yiyecek parçalarından saç tellerine kadar her şeyi tam anlamıyla ortadan kaldırıyor. Mop özelliği ise süpürme işleminden sonra devreye giriyor. Harika, değil mi?

Ürün özellikleri

360° lazer sensör haritalama teknolojisi sayesinde evinizin haritasını sonraki temizlikler için kaydeder.

Sahip olduğu Türkçe seslendirme ve mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilir.

Mop özelliği ile süpürme işleminden sonra mikrofiber bez ile yerleri silerek temizlik yapar.

2000 Pa emiş gücü ve 150 dakikaya kadar çalışma süresine sahip.

2 santimetreye kadar halı tırmanma kabiliyeti bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün tam anlamıyla harika iş çıkartıyor. Hem süpürme hem mop özelliği... Gezerek değil süpürerek harita çıkartması gayet iyi. İlk gün tüm evi iki defa temizledim ki şarjı full gelmişti harika iş çıkarttı. İki defa süpürgenin fırçalarını çıkartıp temizlemek zorunda kaldım ama harika iş çıkartığı için olduğundan bu da. Tavsiye eder miyim, ederim. Xiaomi Roborock kadar kaliteli bir ürün. Grundig deyip geçmeyin. Türk malı iyi değildir felan diye düşünmeyin, işinizi her türlü görür."

"Servis ağının geniş olması nedeni ile bu markayı tercih ettim. Evde işimizi kolaylaştırdı. Sadece uygulamasının geliştirilmesi gerekli, robot iyi."

"Makinenin performans konusunda muadillerinden bir fazlası veya eksiği olduğunu düşünmüyorum, ama satış sonrası yedek parça ve servis konusunda 2-3 sene sonra muhatap bulabileceğim konusunda daha çok güven veriyor."

Bu içerik 5 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

