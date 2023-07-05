HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı düştü! Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge'de fırsat

Fiyatı düştü! Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge'de fırsat

05.07.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik, evimizin düzenini sağlamak için gereken ama sıkıcı ve zaman alıcı bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Ancak endişelenmeyin, işte tam da bu noktada Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge devreye giriyor ve size bu zahmetli işi hızla ve pratik bir şekilde halletme imkanı sunuyor. Kısa süreliğine indirimli fiyatıyla satışta olan bu teknoloji harikası ürüne bir şans vermek ister misiniz? Gelin detaylara geçelim.

Fiyatı düştü! Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge'de fırsat

Temizliği dert olmaktan çıkaran teknoloji harikası robot süpürgeler son yılların en sevilen elektronik ürünleri arasında yer alıyor. Yaşam alanlarına kısa sürede hijyen getiren robot süpürgeler pek çok marka tarafından farklı özelliklerle satışa sunuluyor. Siz de kendinizi ve evinizi şımartacak, sizi temizlik derdinden kurtaracak bir robot süpürge arayışındaysanız Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge'ye bir göz atabilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan bu ürünü sizin için inceledik, şimdi almanın tam zamanı!

Temizliği bırakın o yapsın, size de keyif yapmak kalsın: Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2023-07-05T134502.008

Piyasadaki en sevilen robot süpürgeler arasında yer alan Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge, hem süpürme hem de silme olmak üzere ikisi bir arada işlevi ve düşük ses seviyesiyle öne çıkıyor. 150 dakika boyunca kablosuz çalışabilen cihaz, lazer teknolojisiyle evinizin her odasını haritalandırıyor. Farklı ihtiyaçlara uygun modda çalışan model; spot, kenar ve random modlarıyla her köşedeki tozları yok ediyor. İster sert yüzeylerde ister halılarınızda olsun, akıllı sensörleri sayesinde her yüzeye uyum sağlayarak en ince detaylara kadar temizliği gerçekleştiriyor. Evinizdeki tüm toz ve kirleri tespit eden bu ürün, yerlere düşen yiyecek parçalarından saç tellerine kadar her şeyi tam anlamıyla ortadan kaldırıyor. Mop özelliği ise süpürme işleminden sonra devreye giriyor. Harika, değil mi?

Ürün özellikleri

  • 360° lazer sensör haritalama teknolojisi sayesinde evinizin haritasını sonraki temizlikler için kaydeder.
  • Sahip olduğu Türkçe seslendirme ve mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilir.
  • Mop özelliği ile süpürme işleminden sonra mikrofiber bez ile yerleri silerek temizlik yapar.
  • 2000 Pa emiş gücü ve 150 dakikaya kadar çalışma süresine sahip.
  • 2 santimetreye kadar halı tırmanma kabiliyeti bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün tam anlamıyla harika iş çıkartıyor. Hem süpürme hem mop özelliği... Gezerek değil süpürerek harita çıkartması gayet iyi. İlk gün tüm evi iki defa temizledim ki şarjı full gelmişti harika iş çıkarttı. İki defa süpürgenin fırçalarını çıkartıp temizlemek zorunda kaldım ama harika iş çıkartığı için olduğundan bu da. Tavsiye eder miyim, ederim. Xiaomi Roborock kadar kaliteli bir ürün. Grundig deyip geçmeyin. Türk malı iyi değildir felan diye düşünmeyin, işinizi her türlü görür."

  • "Servis ağının geniş olması nedeni ile bu markayı tercih ettim. Evde işimizi kolaylaştırdı. Sadece uygulamasının geliştirilmesi gerekli, robot iyi."

  • "Makinenin performans konusunda muadillerinden bir fazlası veya eksiği olduğunu düşünmüyorum, ama satış sonrası yedek parça ve servis konusunda 2-3 sene sonra muhatap bulabileceğim konusunda daha çok güven veriyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Fırsat sona erdiyse üzülmeyin, günün diğer fırsatlarını keşfedin!

Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe her ihtiyaca uygun indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

 Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

 Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

 Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

 Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

 Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
robot süpürge akıllı robot süpürge en iyi robot süpürge grundig robot süpürge tavsiye

İş birliği İçerikleri

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kuaförlerin kullandığı ürünleri keşfedin, saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapın

Kuaförlerin kullandığı ürünleri keşfedin, saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapın

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yaşadığınız içsel sorunları çözmenize yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Yaşadığınız içsel sorunları çözmenize yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Tümünü Gör
Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceksiniz

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceksiniz

Sneaker dünyasının iki devi: Nike Air Force 1 ve Nike Dunk! Sizin için karşılaştırdık

Sneaker dünyasının iki devi: Nike Air Force 1 ve Nike Dunk! Sizin için karşılaştırdık

Filtre kahvenin tadını zirveye taşıyın! İşte en kaliteli ve kullanışlı filtre kahve kâğıtları

Filtre kahvenin tadını zirveye taşıyın! İşte en kaliteli ve kullanışlı filtre kahve kâğıtları

Çocuğunuzla tatil planı yapıyorsanız, bu ürünler mutlaka yanınızda olmalı!

Çocuğunuzla tatil planı yapıyorsanız, bu ürünler mutlaka yanınızda olmalı!

Tümünü Gör
Çocuğunuzla tatil planı yapıyorsanız, bu ürünler mutlaka yanınızda olmalı!

Çocuğunuzla tatil planı yapıyorsanız, bu ürünler mutlaka yanınızda olmalı!

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

Bu sezonun favorisi! İşte son zamanların en dikkat çeken cilt bakım ve kozmetik ürünleri

Bu sezonun favorisi! İşte son zamanların en dikkat çeken cilt bakım ve kozmetik ürünleri

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Şık tasarımıyla göz dolduruyor! Adidas ayakkabıda 325 TL indirim

Şık tasarımıyla göz dolduruyor! Adidas ayakkabıda 325 TL indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Yalancı medyumdan para ve taciz tuzağı' iddiası! Terk edilen ve aldatılan kadınlarla sevgililerinden ayrılan genç kızları...

'Yalancı medyumdan para ve taciz tuzağı' iddiası!

Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası! "Adam fotoğraflarını çekmişti"

Bebek arabalı kadınlara taciz iddiası: 'Adam fotoğraflarını çekmişti'

Damat adayı teyzesinin oğluymuş! 'Zorla evlendiriliyorum' paylaşımları sosyal medyada infial yaratmıştı... İğrenç olayda çok sayıda gözaltı

Damat adayı bakın kim çıktı! Sosyal medyayı sarsan yardım çığlığı

İstanbul'da aslan paniği! 'Kükreme' ihbarı ekipleri harekete geçirdi... İlaçlı ok ile etkisiz hale getirildi

İstanbul'da aslan paniği!

Erzurum’da 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı... O anlar kamerada

Feci ölüm! Bir anda altında kaldı... O anlar kamerada

3 yıl önce büyük umutlarla satın aldı, kabusu oldu! "Gelenler çay, kahve içip kaçıyor, 'bu nasıl ev?' diyor"

3 yıl önce aldı, kabusu oldu "Gelenler kaçıyor, 'bu nasıl ev' diyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.