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Acun Ilıcalı: Fenerbahçeliler hazır olun, tarih yazacağız

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 02.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçeliliğiyle bilinen program yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. 12 ve 13 Mayıs'ta TV8 ekranlarında Cem Yılmaz'la program yapacaklarını belirten Ilıcalı, "F.Bahçeliler hazır olun, tarih yazacağız" notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Fenerbahçeliler hazır olun, tarih yazacağız

Fenerbahçeliliğiyle bilinen program yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. 12 ve 13 Mayıs'ta TV8 ekranlarında Cem Yılmaz'la program yapacaklarını belirten Ilıcalı, "F.Bahçeliler hazır olun, tarih yazacağız" notunu düştü.

Geçtiğimiz hafta sonu Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Koç da, Mayıs tarihini işaret ederek, bu projenin sinyalini vermişti. Ali Koç, "12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece iftar sahur arasında bir program yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçemiz için yakın zamanda yapacağımız destek kampanyası ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum... Geçtiğimiz günlerde yönetimimize gönlünü verdiğim takımımız için, TV8 ekranlarında dünya futbol tarihinin en büyük kampanyasını yapma teklifini götürdüm. Başkanımızın da tam desteğiyle özlenen Fenerbahçe için büyük bir kampanyaya başlıyoruz.

12 ve 13 Mayıs akşamı dostum Cem Yılmaz ile birlikte taraftar ve kulüp bütünleşmesinin tarihini yazmak için TV8 ekranlarında olacağız.

Bu kampanyaya katılanları, hayal ettikleri binlerce ödül bekliyor. Taraftarımızın ve kulübümüzün kazanacağı ‘win-win’ kampanyamızın detaylarını çok yakında vereceğim… Fenerbahçeliler hazır olun, tarih yazacağız!

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Fenerbahçe Cem Yılmaz

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